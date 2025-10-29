中国・四川省成都市で行われたマラソン大会の終了後、補給所に置かれていたミネラルウオーターなどの物資が通りかかった市民に奪われる騒動があった。中国メディアの頭条新聞が28日に報じた。騒動があったのは26日に行われた大会。レースが終了した後、沿道に設置された補給所に残っていた未開封のミネラルウオーターなど大量の物資が市民らによって持ち去られた。現場のスタッフが制止しても、市民らは聞く耳をもたなかったという