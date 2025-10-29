【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『COUNTDOWN JAPAN 25/26』の全出演アーティストが発表。併せて、チケット第2次抽選先行受付がスタートした。 ■2025年は初の5日間開催 『COUNTDOWN JAPAN（通称CDJ）』は、2003年から始まった日本最大の年越しフェス。直近2年間のチケットは第2次抽選先行受付のタイミングで全券種がソールドアウトし、2024年は4日間で15万8,000人を動員した。 2025年は初の5日間開