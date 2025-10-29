中国国家税務総局が10月28日に発表した最新データによると、今年1〜9月、出境時に税金還付手続きを申請した外国人旅客数は前年同期比229．8％増となり、税金還付総額は同97．4％伸びたとのことです。出境時の税金還付申請において人数も金額も大幅に増加した理由は、外国人旅客数の急増が挙げられる一方、年初以来、税金還付の手続きがより簡素化されたことも関連しています。中国国家移民管理局のデータによると、今年1〜9月、全