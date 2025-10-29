広栄化学 [東証Ｓ] が10月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は3億8200万円の赤字(前年同期は4億9900万円の黒字)に転落し、従来の2億9000万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の3億5000万円→1億円(前期は3億5600万円)に71.4％下方修正し、減益率が1.7％減→71.9％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画