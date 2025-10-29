お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が28日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。「付き合いたい」女性芸能人について語った。今回は男性ゲストのしんいちが、7人の女性ゲストで「付き合いたいランキング」を作成する企画。女性陣には人気モデルの藤田ニコル、みちょぱ、ゆうちゃみ、ゆきぽよ、元AKB48の島崎遥香、タレントの磯山さやか、鈴木奈々がエントリーした。しんいちがギャル好きで知ら