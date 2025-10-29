オリックスは29日、宇田川優希投手、東山玲士投手、小木田敦也投手、大里昂生内野手と来季の契約を結ばないことを発表した。いずれも育成選手契約を打診している模様。23年WBC優勝メンバーの一員でもある宇田川は、3月11日に右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）、鏡視下右肘頭骨棘切除術を受けた。リハビリに取り組み、11月中には捕手を立たせたブルペン投球を開始する予定。この日大阪・舞洲の球団施設で通達