クマが体当たりして割れたとみられる山形県南陽市赤湯小のガラス＝29日（市関係者のSNSより）29日午前5時15分ごろ、山形県南陽市の赤湯小付近の路上で体長約1メートルのクマが目撃され、通行人から「小学校の方に向かった」と110番があった。警察官が来校者用入り口のガラスが割れているのを発見。市によると、防犯カメラには体当たりして去っていく様子が写っていた。早朝で児童はいなかったが、休校になった。午前7時15分ご