【モデルプレス＝2025/10/29】12月27日〜31日の5日間、幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール(27日は国際展示場1〜11ホールのみ) にて開催される「COUNTDOWN JAPAN 25／26」より、全出演アーティストが解禁。28日にINI、31日にSixTONESなどの出演が決定した。【写真】SixTONESら出演「CDJ」大晦日の全出演アーティスト◆「CDJ25／26」全出演アーティスト解禁COUNTDOWN JAPAN（通称CDJ）は2003年から始まった年越し