タリーズコーヒーに、“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマにした季節限定メニューが登場。心も身体も温まるドリンクや季節を彩るスイーツ、自分自身や、大切な方に贈りたくなるグッズ・コーヒー豆など、クリスマス気分を盛り上げるグッズも多数展開されます☆ タリーズコーヒー「2025 クリスマスシーズンメニュー／雑貨」 販売開始日：2025年11月5日（水）販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗