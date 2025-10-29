元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが28日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのドレス姿を披露した。 【写真】スタイル際立つドレス姿です 「ボディラインが綺麗に見えて、かつベロアの光沢感で上品なドレス。お気に入り」と投稿し、濃いブラウンで光沢のあるドレスを着て笑みを浮かべる写真を掲載。「着たい服をきて、好きな場所に、好きな人たちと行ける幸せを、最近噛み締めてます」とつづった