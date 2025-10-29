◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２８日（日本時間２９日）のワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝２敗となった。ドジャースのＤ・ロバーツ監督が試合後、会見し、先発した大谷翔平投手を降板させた終盤の舞台裏を明かした。「１番・投手」で先発した大谷翔平