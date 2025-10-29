歌手の氷川きよしが２９日、都内で「ｉＣｅｌｌ（アイセル）」ブランドアンバサダー就任発表会に出席した。スキンケアブランド「ｉＣｅｌｌ」のイベント。青のジャケットを身につけて登場した氷川は「デビュー前の２１歳の時、オーディションで着ていた色なんです」と親しみを口にした。商品の美容液について「寝る前に使わせていただいていて、すごく良いなと。浸透していく感じがしました」と絶賛。現在、４８歳だが「誰し