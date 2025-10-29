戦後、すべての事業を失った「出光」が下した決断とは（写真：hide0714／PIXTA）800人を超える海外の社員は、最後に残った唯一の資本じゃないか――。戦後まもなくのこと、すべての事業を失いどん底に突き落とされたはずの「出光」の創業者・出光佐三は、周囲にこういい放ったといいます。そんな佐三が「1人の従業員もクビにしない」ために挑んだ事業には、実に意外なものもありました。別冊宝島編集部の『出光佐三 人生と仕事の心