東京・大田区で乗用車など5台が絡む事故がありました。6人がけがをしているとの情報もあり、警視庁などが確認を急いでいます。【映像】事故の衝撃で外側に曲がるタイヤ午前11時過ぎ、大田区蒲田本町で「第一京浜の蒲田消防署前で多重事故」などの110番通報が複数ありました。警視庁などによりますと、乗用車など5台が絡む事故で、6人がけがをしているという情報もあり、いずれも意識はあるということです。警視庁が事故の状