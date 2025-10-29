きょう午後は北海道の雪も次第に止んで、あすにかけてどんどん秋晴れのエリアが拡大するでしょう。きょうは移動性高気圧に覆われて、晴れて青空が広がる所が多くなりそうです。寒気の影響できのうから雪になっている北海道も次第に雪は止む見込みです。東京は午前中、曇りでしたが、午後は晴れて日差しが届くでしょう。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：10℃釧路：12℃青森：13℃盛岡：12℃仙台：15℃新潟：16℃長