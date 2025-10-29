楽天は２９日、弓削隼人投手（３１）、山田遥楓内野手（２９）ら１１人に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。戦力外通告を受けたのは弓削、山田、小孫竜二投手（２８）、徳山一翔投手（２３）、松井友飛投手（２６）、松田啄磨投手（２３）、柴田大地投手（２７）、宮森智志投手（２７）、山崎剛内野手（２９）、前田銀次外野手（２１）、育成の永田颯太郎内野手（２５）の１１人で、徳山、松田、前田には育成での再