28日（現地時間）、ボルシアMGはDFBポカール2回戦でカールスルーエと対戦し、3-1で勝利した。ボルシアMGの町野修斗はこの試合に先発出場し、3分にゴールを決めた。今年夏にホルシュタイン・キールからボルシアMGにやって来た町野にとって、待ちに待った移籍後初ゴールがついに生まれた。開始直後の3分、ボルシアMGは敵陣でボールを奪い、パスを受けたハリス・タバコヴィッチが右サイドからグラウンダーの折り返しをゴール前に供給