『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の来場御礼入場者特典第9弾として、「第1弾キービジュアルクリアスタンド」が11月1日より配布されることが決定した。 参考：『「鬼滅の刃」無限城編 第一章』が2025年全世界興行収入第5位に総興行収入は948億円 累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰