タレントの堀ちえみが27日に自身のアメブロを更新。右腕に見つかったしこりのエコー検査の結果を報告した。この日、堀は「肘に近い右腕（上腕）部分、皮膚の奥の方の部分に、5ミリ程のしこりがあることに、春頃ふと気づいた」と告白。「コリコリしているような、でもプヨッともしているような」としこりの感触を説明し「なんだかおかしな感じです」と不安な心境をつづった。続けて、皮膚科を受診したところ「先ずはエコーで調べま