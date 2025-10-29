女優の細川直美が26日に自身のアメブロを更新。ハワイ旅行3日目にワイキキを満喫したことを報告した。この日、細川は「トレッキングの後は着替えてワイキキに行って来ました」と明かし「インターナショナルマーケットプレイスのリリハベーカリーでパンケーキlunch」を楽しんだことを報告。しかし「量が多過ぎて途中で断念」したといい、友人に手伝ってもらったことをつづった。続けて、ワイキキビーチを訪れたことを写真とともに報