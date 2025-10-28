Netflixの実写版『ONE PIECE』のシーズン2=“INTO THE GRANDLINE”が、2026年3月10日（火）よりNetflixにて世界独占配信されることが決定した。「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒