和食ファミリーレストラン「北海道生まれ和食処とんでん」は11月1日、関東の全店舗限定で『新春福袋』(税込1万円)の予約受付を開始する。福袋には、店舗で使える人気メニュー引換券と2,000円分の食事券、菓子などの食品を詰め合わせた。予約は受け取りを希望する店舗ごとに、「とんでんアプリ」または店頭で受け付ける。数量限定のため、なくなり次第終了。とんでん『新春福袋』2026〈とんでん『新春福袋』内容〉〈1〉食事券2,000