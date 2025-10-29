楽天の山田遥楓内野手（29）が29日、来季の選手契約を結ばない旨を通告され「今年は1軍でも出ていませんし、心構えはしていました」と受け止めた。山田は佐賀工から14年ドラフト5位で西武に入団し、23年にトレードで日本ハムに移籍。昨年育成選手として楽天に入団し、開幕前に支配下登録された。練習、試合を問わず、誰よりも声を張り上げるムードメーカーは「球団の方からも“新しい風を楽天にくれた”という風な言葉をいた