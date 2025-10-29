【慶州（キョンジュ）（韓国南東部）＝仲川高志】米国のトランプ大統領は２９日、大統領専用機で韓国に到着した。３０日、中国の習近平（シージンピン）国家主席と、第２次政権発足後初めて対面会談する。トランプ氏の訪韓は２０１９年以来で、２９日には韓国の李在明（イジェミョン）大統領と会談する。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）参加国・地域の財界代表らが集まる最高経営責任者（ＣＥＯ）サミットで演説も行う予