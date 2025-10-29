乾燥大麻などを販売目的で所持したとして密売人とみられる大学生の男が逮捕されました。警視庁によりますと、大阪市生野区に住む追手門学院大学4年生の井上登剛容疑者は今年8月、自宅で乾燥大麻およそ70グラムとコカインおよそ4グラムを販売目的で所持した疑いがもたれています。井上容疑者は違法薬物の密売人とみられ、大学の同級生の男と共に、大麻やLSDを販売目的で所持したとして、すでに逮捕・起訴されています。これまでに押