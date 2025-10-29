昨今の物価高を背景に、コンビニ各社では「高価格帯」のプライベートブランド(PB)商品へのニーズが高まっている。節約を重視する一方で、自宅での「プチ贅沢」時間で疲れを癒したいという需要も高まっている。※記事中の価格はいずれも税込表記。◆セブンプレミアムゴールドセブン‐イレブン･ジャパンの高付加価値型PB「セブンプレミアムゴールド」は今年、15周年を迎えた。同ブランドは2010年9月に誕生、現在までに約50アイテムに