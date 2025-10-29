歌手氷川きよし（48）が29日、都内で、再生医療スキンケアブランド「iCell（アイセル）」のアンバサダーの就任発表会見を行った。氷川が美容ブランドのアンバサダーを務めるのは初めて。演歌からロック、アニメまで自在に歌いこなす歌唱力に加え、美意識の高さ、美容にもこだわる“唯一無二の存在”として白羽の矢が立った。ムービーメッセージ「年齢も、常識も、超える」を氷川自身がセリフでつぶやくCMもこの日、公開された。就