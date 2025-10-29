名古屋のランドマーク「大名古屋ビルヂング」にて、2025年11月12日（水）から12月25日（木）の期間中、大名古屋クリスマスイルミネーション「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」が開催される。東海地区で「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたクリスマスイベントを開催するのは大名古屋ビルヂングが初。 5Fスカイガーデンでは「ハリー・ポッター」の世界観を