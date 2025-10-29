『スター・ウォーズ』『ジュラシック・パーク』『ジョーズ』『ハリー・ポッター』シリーズなど、数々の名作映画音楽を手がけてきた巨匠ジョン・ウィリアムズが、スティーブン・スピルバーグ監督によるUFOを描く新作映画（タイトル未定）で音楽を担当することがわかった。これでウィリアムズとスピルバーグのタッグは通算30作目となる。米が報じた。 今回の情報は、