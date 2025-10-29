メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県菰野町の御在所岳で、伊勢湾を一望できるテラスが完成しました。 御在所岳の山上公園で完成したのは「COCORUテラス」です。山肌から10メートル突き出したテラスからは伊勢湾を一望できるほか、紅葉など季節ごとの景色を楽しむことができます。 また2台のブランコが設置されていて、ブランコに乗ると空に向かって飛び出すような感覚を味わえます。 「COCORUテラスの名前の通り