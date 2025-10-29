マツダの主力SUV「CX-5」、3つのコンセプトで9年ぶり全面刷新！9年ぶりのフルモデルチェンジを果たしたマツダの人気ミドルサイズSUV「CX-5」が、「Japan Mobility Show（ジャパンモビリティショー）2025」で日本初公開されました。今回披露されたのは欧州仕様の車両ですが、様々な進化点が明らかになりました。一体どのような内容なのでしょうか。【画像】これが日本初公開のマツダ 新型「CX-5」です！ 画像を見る（30枚以上）