次世代カローラの方向性を示すトヨタは10月29日に行われたジャパンモビリティショー2025プレスデイにおいて、『カローラ・コンセプト』を世界初公開した。【画像】様々なパワートレインやバリエーション展開が示唆！『トヨタ・カローラ・コンセプト』と現行カローラ全33枚このコンセプトカーは、その名の通り次世代の『トヨタ・カローラ』の方向性を示すモデルとして公開された。ジャパンモビリティショー2025で公開された『トヨ