犯罪が増える傾向にある年末を前に大町市のパチンコ店では強盗事件を想定した訓練が行われました。大町市のパチンコ店で行われた訓練には、店の従業員や警察署員など16人が参加しました。訓練は客のバッグから財布を盗んだ男に店員が声を掛けたところ、その制止を振り切り逃げたという想定で行われました。従業員は、店舗内での連携や110番通報、安全を確保することなど手順を確認しました。マルイ大町店 武田祐樹店長「どんなこと