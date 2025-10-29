高血圧、関節炎、物忘れ。長生きすればするほど、どこかに不調が現れる。「年のせい」なのか、それとも「病気」なのか。その境界線は曖昧だ。老化によるすべての変化が悪いわけではない。失われるものがある一方で、向上するものもある。では、歳を重ねることで何が衰え、何が磨かれるのか。世界的な長寿研究の第一人者、スタンフォード大学長寿研究所所長のローラ・L・カーステンセン博士が、加齢にまつわる神話と誤解を解き明か