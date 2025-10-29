北安曇郡白馬村では自然が織りなす三段紅葉が見頃を迎え、訪れた人を楽しませています。白馬三山の頂上に積もる真っ白な雪。中腹からふもとにはブナやカエデの紅葉。、そして針葉樹の緑。白馬三山ではおととい初冠雪を観測し、白馬村の白馬岩岳マウンテンリゾートでは白・赤・緑の3色からなる「三段紅葉」が楽しめます。今年の紅葉は台風の直撃が少なかったことから色づきが良く2014年以来11年ぶりの当たり年と言うことです