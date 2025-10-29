ロッキング・オン・ジャパンが29日、12月27日から31日までの期間、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催する音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」について、Six TONESやINIら全アーティストを発表。チケット第2次の抽選先行受付もスタートした。【画像】「COUNTDOWN JAPAN 25/26」出演者一覧同フェスは2003年から始まった日本最大の年越しフェス。直近2年間のチケットは第2次抽選先行受付のタイミングで全券種がソールドアウトし