ゴールドのホイールとブルーのボディスバルは、ブランドのふたつある柱のひとつ、パフォーマンスの未来を表現するバッテリーEVのコンセプトカー『パフォーマンスE-STIコンセプト』を、ジャパンモビリティショー2025で公開した。【画像】エブリデイスーパーカーの世界を本気で目指す！スバル・パフォーマンスE-STIコンセプト全29枚「スバルが描くパフォーマンスの未来、その象徴となるのがパフォーマンスE-STIコンセプトです」と