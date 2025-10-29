29日午前3時過ぎ、静岡市清水区の運送会社の駐車場で駐車していたトラックなど17台が燃える火事がありました。警察と消防で火事の原因を調べています。警察と消防によりますと、きょう午前3時過ぎ、清水区横砂にある運送会社の駐車場で「複数台のトラックが燃えている」などと近隣住民から119番通報がありました。消防車などが出動し、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この火事で駐車していたトラックなど17台が燃えたほ