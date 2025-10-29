米ファッションブランドのカルバン・クラインの公式インスタグラムが29日までに更新され、BTSのJung Kook（ジョングク）の新ビジュアルを多数公開した。【写真】BTS・ジョングク、バイクにまたがり美腹筋チラリ公開された6つの投稿では、バイクに乗りクールな表情を見せるムービー と、4種類の着こなしを 披露。シャツを羽織り、バイクにまたがるルックでは、バキバキの腹筋がチラ見えしている。この投稿に「グクがバイクに