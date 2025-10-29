大きな変化点は、内外装、荷室、動力性能スバルはジャパンモビリティショー2025に、近々発売予定のBEV『トレイルシーカー』を出展。4月に開催されたニューヨーク・オートショーでお披露目されたモデルの日本仕様だ。【画像】今スバルで一番速い！ソルテラからラギット方向に大きく進化したBEV『トレイルシーカー』全64枚スバルの国内市場ではソルテラに続く2車種目のBEVがトレイルシーカー。先般アメリカで発表された『ソルテラ