101歳を迎えた作家の佐藤愛子さん。100万部突破の『九十歳。何がめでたい』（2016年、小学館）をはじめ、ユーモアエッセイで長く人気を博しています。百寿者とは思えぬ仕事ぶりの一方で、家族からみた佐藤愛子さんの姿とは。孫の杉山桃子さんがコミックとエッセイで描く『婦人公論』の連載「うちのばあさん101歳」。第９回目は「ばーさん、夏の危機〈後篇〉」。* * * * * * *ばーさん、夏の危機夏の暑い盛り、祖母は40度の熱を出し