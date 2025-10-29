年齢を重ねるほどに、装いよりも立ち居振る舞いや所作が人の印象を左右するようになります。そんな中、その美しさを引き出してくれる存在として、「ぜひ着物に注目してほしい」と話すのが山陰地方で呉服店「和想館」を営む、和と着物の専門家・池田訓之さんです。池田さんは「着物には、着るだけで自然と佇まいの美しさが磨かれる不思議な力がある」と語ります。着物がもたらす所作の変化について、池田さんに解説いただきました。