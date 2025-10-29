10月28日、吉野川市川島町の産直市で、地元の児童が、自分たちで収穫したサツマイモを販売しました。これは、子どもたちに物を売ることの喜びや難しさを感じてもらおうと、生活科の授業の一環として行われました。28日は、地元・学島小学校の2年生14人が、10月16日に自分たちで収穫したサツマイモを販売しました。（児童）「いらっしゃいませ！美味しいサツマイモはいかがですか」子どもたちは、産直市を訪れた人に「いらしゃいま