日本銀行徳島事務所が行ったアンケートによりますと、2025年7月から9月の四半期における県内企業の景況判断は、4期ぶりに悪化しました。日銀徳島事務所では9月、県内の企業を対象に景気に関するアンケートを行い、60社から回答がありました。それによりますと、最近の景気について「良い」と答えた企業の割合から、「悪い」と答えた企業の割合を引いた値はプラス19と、3か月前の調査を1ポイント下回り、4期ぶりに悪化