思想家・中村天風さんは【心持ちひとつで、人はどんな逆境にも打ち克てる】と説き、「天風哲学」を築きました。松下幸之助さんや稲盛和夫さんらを成功に導き、大谷翔平さんも学んだ、潜在能力を最大限引き出すための《成功哲学》。天風から直接指導を受け、最後の愛弟子である合田周平さんが解説した著書『人生がプラスに変わる中村天風のことば』より、一部を抜粋して紹介します。【書影】「心持ちひとつで、人はどんな逆境にも打