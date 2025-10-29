中国の各省が最近、2024年常住人口関連のデータを次々と発表している。これらのデータによると、前年比で常住人口が増加したのは8省（市・区）だけだった。3省（市・区）は横ばいで、残りの20省（市・区）は減少した。人口が増加した8省（市・区）の内訳は、広東省（＋74万）、浙江省（＋43万）、新疆ウイグル自治区（＋24．8万）、福建省（＋10万）、海南省（＋5．1万）、チベット自治区（＋5万）、安徽省（＋2万）、陝西省（＋1