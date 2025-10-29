このほど発表された自動車保険加入件数のデータによると、中国東部の山東省青島市では9月の1カ月間に、計2915台のテスラ「モデルY」が販売され、北京、上海、広州、深セン、杭州などの都市を抜いて、この人気車種が最も好まれている都市となりました。青島がテスラ「モデルY」都市別販売台数ランキングのトップに輝いたのはこの半年の間では初めてです。データによると、青島はこれまで、「モデルY」が特に好まれている都市という