アメリカのトランプ大統領は「中国との首脳会談に専念したい」などと話し、北朝鮮の金正恩総書記との会談は当面、先送りする考えを示唆しました。アメリカトランプ大統領「いま私たちは、あすの中国との会談に専念したいが、将来の遠くない時期に戻ってきて、北朝鮮と会談を行うだろう」トランプ大統領は29日、韓国へ向かう機内で記者団の取材に応じて「スケジュールはとてもタイトだ」などと話し、金正恩総書記との会談は当面、