戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。「ありったけの地獄を集めた」と言われる沖縄の地上戦。目の前で家族全員を失った女性はまもなく100歳を迎える今でも、その体験が自身に暗い影を落としているといいます。100歳を迎える市民をお祝いするために訪れた那覇市長にピアノを披露した上原史子さん（99）。長寿を祝う場でまず口にしたのは自らの辛い戦争体験でした。上原史子さん「この戦争で、家族が全滅した。私1人生き