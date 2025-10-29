広島県警本部広島県警は29日、自身が担当した交通事故の損害賠償請求で、保険会社から支払われた保険金約1400万円を着服したとして、業務上横領の疑いで広島市中区、弁護士久行康夫容疑者（67）を再逮捕した。再逮捕容疑は交通事故に遭った広島県内の70代男性の代理人弁護士として、相手側の保険会社から自身の口座に2023年6月に送金させた保険金のうち、24年7月に現金1423万4097円を出金して着服した疑い。容疑を認めている。